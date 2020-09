Mamma bloccata in aeroporto con tre figli piccoli: "Colpa delle regole anti-Covid" (Di venerdì 11 settembre 2020) Costretta a dormire per terra, nell’aeroporto di Londra Heathrow, insieme ai suoi tre figli piccoli: è questa l’avventura che ha dovuto vivere una Mamma australiana, bloccata in Gran Bretagna a causa delle misure anti-Covid del suo Paese. Sheree Richardson ha denunciato l’episodio su Facebook, pubblicando le immagini dei bambini coperti dai cappotti per riscaldarsi nella notte. “Senza fissa dimora adesso a Heathrow con tre bambini. Siamo qui da tre giorni e abbiamo visto passarci avanti persone che avevano biglietti in business. Quattordici, undici e un anno, non è giusto”, si legge nella didascalia delle foto pubblicate sul social network. La donna ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 settembre 2020) Costretta a dormire per terra, nell’di Londra Heathrow, insieme ai suoi tre: è questa l’avventura che ha dovuto vivere unaaustraliana,in Gran Bretagna a causamisuredel suo Paese. Sheree Richardson ha denunciato l’episodio su Facebook, pubblicando le immagini dei bambini coperti dai cappotti per riscaldarsi nella notte. “Senza fissa dimora adesso a Heathrow con tre bambini. Siamo qui da tre giorni e abbiamo visto passarci avpersone che avevano biglietti in business. Quattordici, undici e un anno, non è giusto”, si legge nella didascaliafoto pubblicate sul social network. La donna ...

La donna era rimasta bloccata in autostrada dopo che la sua automobile aveva terminato la benzina. Si era così accostata per chiamare una pattuglia di polizia, ma al telefono le è stato riferito che n ...

