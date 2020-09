Il nuovo album di Calcutta non uscirà prima del 2021: “Non è il momento” (Di venerdì 11 settembre 2020) Il nuovo album di Calcutta non uscirà prima del 2021. A dichiararlo è Edoardo D’Erme in una recente intervista a Il Foglio, in cui ha parlato dei suoi progetti futuri. Per il momento, non ci saranno quindi novità sul fronte cantautorale, se non dopo la fine dell’emergenza sanitaria per la quale tutto il mondo è con il fiato sospeso. L’album rappresenterebbe il seguito di Evergreen, che Calcutta ha rilasciato nel 2018, ma i tempi non sono ancora maturi per la pubblicazione di nuova musica alla quale sta comunque lavorando. “Sicuramente ho voglia di continuare a scrivere delle canzoni e lo faccio. Penso che non sia il momento giusto per far uscire un disco, perché non dico che ci deve essere sempre la festa ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 settembre 2020) Ildinon usciràdel. A dichiararlo è Edoardo D’Erme in una recente intervista a Il Foglio, in cui ha parlato dei suoi progetti futuri. Per il momento, non ci saranno quindi novità sul fronte cantautorale, se non dopo la fine dell’emergenza sanitaria per la quale tutto il mondo è con il fiato sospeso. L’rappresenterebbe il seguito di Evergreen, cheha rilasciato nel 2018, ma i tempi non sono ancora maturi per la pubblicazione di nuova musica alla quale sta comunque lavorando. “Sicuramente ho voglia di continuare a scrivere delle canzoni e lo faccio. Penso che non sia il momento giusto per far uscire un disco, perché non dico che ci deve essere sempre la festa ...

