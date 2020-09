Huawei, nel 2021 produzione degli smartphone giù del 74% (Di venerdì 11 settembre 2020) Si prospetta un futuro incerto per Huawei, a causa della nota querelle tra Stati Uniti e Cina, che ha imposto il ban con la conseguente perdita delle app Google e ora anche del produttore di processori. A causa di queste importanti limitazioni nel 2021, stando a quanto emerso sul Web, Huawei prevedrebbe addirittura di produrre “solo” 50 milioni di smartphone, dato inferiore del 74% rispetto alle spedizioni che il colosso Cinese si aspetta di realizzare in quest’anno. In questo scenario dove la società sa che deve essere cauta, le aziende che potrebbero trarne più profitto sono Samsung, Xiaomi, Oppo e Vivo, che possono legittimamente sperare di riuscire a erodere a Huawei importanti quote di mercato. Facendo parlare i numeri, Huawei lo scorso anno ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Si prospetta un futuro incerto per, a causa della nota querelle tra Stati Uniti e Cina, che ha imposto il ban con la conseguente perdita delle app Google e ora anche del produttore di processori. A causa di queste importanti limitazioni nel, stando a quanto emerso sul Web,prevedrebbe addirittura di produrre “solo” 50 milioni di, dato inferiore del 74% rispetto alle spedizioni che il colosso Cinese si aspetta di realizzare in quest’anno. In questo scenario dove la società sa che deve essere cauta, le aziende che potrebbero trarne più profitto sono Samsung, Xiaomi, Oppo e Vivo, che possono legittimamente sperare di riuscire a erodere aimportanti quote di mercato. Facendo parlare i numeri,lo scorso anno ha ...

Noovyis : (Huawei, nel 2021 produzione degli smartphone giù del 74%) Playhitmusic - - ProfidiAndrea : ?? #Huawei: nuovo sistema operativo nel 2021. Si chiama #HarmonyOS, vediamo come funzionerà - StampaFin : Huawei sfida Android e iOS: in arrivo nel 2021 il sistema operativo per smartphone fatto in casa Dopo i rumors dei… - Primaonline : Huawei sfida Android e iOS: in arrivo nel 2021 il sistema operativo per smartphone fatto in casa… - RSInews : 5G cinese nel mirino degli USA Le sanzioni contro Huawei per ora non toccano la Svizzera, ma potrebbero costare car… -