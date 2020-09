HICKEY, UNA BABY FRECCIA PER IL BOLOGNA (Di venerdì 11 settembre 2020) Dalla Scozia giurano: è un bambino che sa come si gioca a calcio. Aaron HICKEY è la nuova scommessa del BOLOGNA di Sinisa Mihajlovic, una BABY promessa di 18 anni che dovrà ritagliarsi gli spazi giusti per confermare il gran bene che si dice sul suo conto. I rossoblù lo hanno strappato alla concorrenza, sfidando anche le sirene inglesi del Manchester City. Cresciuto nel vivaio del Celtic, nel luglio del 2018 HICKEY si trasferisce agli Heart of Midlothian, squadra di Edimburgo, club con il quale firma il suo primo record: a 16 anni è il giocatore più giovane a giocare la finale di Coppa di Scozia, contro il Celtic. L’unico gol della carriera tra i pro, fin ora, lo segna a 17 anni, ma è un gol che pesa, visto che decide il derby cittadino con l’Hibernian, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 settembre 2020) Dalla Scozia giurano: è un bambino che sa come si gioca a calcio. Aaronè la nuova scommessa deldi Sinisa Mihajlovic, unapromessa di 18 anni che dovrà ritagliarsi gli spazi giusti per confermare il gran bene che si dice sul suo conto. I rossoblù lo hanno strappato alla concorrenza, sfidando anche le sirene inglesi del Manchester City. Cresciuto nel vivaio del Celtic, nel luglio del 2018si trasferisce agli Heart of Midlothian, squadra di Edimburgo, club con il quale firma il suo primo record: a 16 anni è il giocatore più giovane a giocare la finale di Coppa di Scozia, contro il Celtic. L’unico gol della carriera tra i pro, fin ora, lo segna a 17 anni, ma è un gol che pesa, visto che decide il derby cittadino con l’Hibernian, ...

valerionicastro : RT @delinquentweet: Il nuovo arrivo in casa Bologna viene dalla Scozia, si è già messo in mostra nonostante la giovane età, e in patria han… - delinquentweet : Il nuovo arrivo in casa Bologna viene dalla Scozia, si è già messo in mostra nonostante la giovane età, e in patria… - Eamlaen : RT @SimoInter1908: 860€ al mese per farmi dire che Hickey significa succhiotto in una trasmissione di calciomercato - kolarovismo : RT @SimoInter1908: 860€ al mese per farmi dire che Hickey significa succhiotto in una trasmissione di calciomercato - SimoInter1908 : 860€ al mese per farmi dire che Hickey significa succhiotto in una trasmissione di calciomercato -