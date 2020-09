Giornale: il mondo del calcio si crede al di sopra di ogni virus, servirebbe un pizzico di cervello (Di venerdì 11 settembre 2020) “È stato perlomeno geniale Aurelio De Laurentiis nel tentativo (involontario ovvio) di privarci, per una decina di giorni, del gotha dirigenziale del calcio. Tutti a rischio quarantena per la sua indigestione di ostriche, che fa il paio con la prostatite di Briatore”. Esordisce così, sul Giornale, Riccardo Signori, nel commento alla notizia della positività del presidente del Napoli. Uno spunto per parlare del mondo del calcio. “Un mondo che parla, straparla ed anche in tempo di Covid ha fatto sbarrare gli occhi”. Signori ricorda che il Napoli “ha fatto impazzire perfino la Lega calcio per le misure di protezione, prevenzione ed attenzione esasperata nelle conferenze, allo stadio, dove c’era aggregazione. Proprio il Napoli, il ... Leggi su ilnapolista

napolista : Giornale: il mondo del calcio si crede al di sopra di ogni virus, servirebbe un pizzico di cervello - ilNapolista - _agnesnutter : MA IO DICO, CI SONO COSÌ TANTI PROBLEMI AL MONDO DI CUI IL CORRIERE (E QUALSIASI ALTRO GIORNALE TBH) SI POTREBBE OC… - danieledv79 : @pietroraffa Il FQ è un giornale di frustrati rancorosi. Hanno una paura incredibile di Renzi perché sconvolge il l… - daninovaro : RT @filippo_nesi: Sul Sole di ieri, notiziola a fondo pagina: -

Ultime Notizie dalla rete : Giornale mondo Pakistan, bimba cristiana violentata, uccisa e bruciata. Arrestato un vicino di casa ilGiornale.it Vinòforum 2020: Per 10 giorni roma riaccende i riflettori sul mondo enogastronomico

Finalmente ci siamo: a partire da venerdì 11 settembre il Parco Tor di Quinto, oasi verde di oltre 12.000 mq nel cuore di Roma, aprirà le porte per ospitare la 17^ edizione di Vinòforum – Lo Spazio de ...

La sorpresa "Extraliscio, punk da balera". Romagna mia rinasce nel mondo d'oggi

Al festival, nella sezione parallela delle Giornate degli Autori, è arrivata Elisabetta Sgarbi e con lei finalmente una ventata di vivacità. Lasciando da parte il fratello Vittorio che, prima di entra ...

Finalmente ci siamo: a partire da venerdì 11 settembre il Parco Tor di Quinto, oasi verde di oltre 12.000 mq nel cuore di Roma, aprirà le porte per ospitare la 17^ edizione di Vinòforum – Lo Spazio de ...Al festival, nella sezione parallela delle Giornate degli Autori, è arrivata Elisabetta Sgarbi e con lei finalmente una ventata di vivacità. Lasciando da parte il fratello Vittorio che, prima di entra ...