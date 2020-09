Gazzetta: Higuain va via dalla Juve. Per il club minusvalenza di 18 milioni (Di venerdì 11 settembre 2020) Gonzalo Higuain dice addio alla Juventus. Che, scrive la Gazzetta, deve ingoiare una minusvalenza di 18 milioni. Il bilancio 2019-20 potrebbe dunque avere una perdita di 20 milioni in più rispetto alla stima iniziale. Queste le parole del quotidiano sportivo: “La Juve, dal canto suo, ha riconosciuto all’attaccante una buonuscita su per giù del 50% dello stipendio netto (7,5) firmato dal Pipita quattro anni fa, che pesava come un macigno sui conti della società, che per lui deve ingoiare una minusvalenza pari all’ultimo anno di ammortamento del cartellino (18 milioni). Così, il bilancio 2019-20 potrebbe avere una perdita vicina ai 90 milioni, anziché i 70 stimati. Il club, nel cda di oggi, potrebbe effettuare una ... Leggi su ilnapolista

Gazzetta_it : #calciomercato #Higuain, addio #Juventus. Risolve il contratto e vola negli Stati Uniti: giocherà nell'#InterMiami… - LaNotiziaQuoti : Indiscrezione 'bomba' de La Gazzetta dello Sport, secondo la quale l’attaccante uruguaiano del Barcellona, Luis Sua… - napolista : Gazzetta: Higuain va via dalla Juve. Per il club minusvalenza di 18 milioni Il bilancio 2019-20 potrebbe avere un… - riddick1979 : @Gazzetta_it come mai certe considerazioni, veritiere, vengono affrontate in questa maniera (macigno) riguardo l'… - Boboj29 : Gazzetta De Laurentis punto centrale della prima Higuain che va' e Suarez che viene , se lo dicono loro voi ci cr… -