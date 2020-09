Coronavirus, continuano a crescere contagi e ricoveri in terapia intensiva. Affetto da demenze 1 su 5 fra i deceduti (Di venerdì 11 settembre 2020) Continua a salire il numero dei nuovi contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono riscontrati 1616 nuovi casi (ieri erano 1597) e 10 decessi.E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Complessivamente il numero degli attualmente positivi è di 36.767 (ieri 35.708). Sono 547 invece le persone guarite nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 98.880 tamponi, oltre 4mila in più di ieri. Il dato complessivo dei tamponi effettuati dall'inizio della pandemia è 9.554.389.Grazie al sospetto diagnostico sono stati individuati 235.322 positivi al Covid-19 mente le attività di screening ne hanno scoperti fino ad oggi 49.474. Sale, rispetto a ieri, il numero delle persone ricoverate negli ospedali italiani: oggi sono 1849 (ieri 1836). Aumenta pure il numero dei ricoverati in ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 11 settembre 2020) Continua a salire il numero dei nuoviin Italia. Nelle ultime 24 ore si sono riscontrati 1616 nuovi casi (ieri erano 1597) e 10 decessi.E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Complessivamente il numero degli attualmente positivi è di 36.767 (ieri 35.708). Sono 547 invece le persone guarite nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 98.880 tamponi, oltre 4mila in più di ieri. Il dato complessivo dei tamponi effettuati dall'inizio della pandemia è 9.554.389.Grazie al sospetto diagnostico sono stati individuati 235.322 positivi al Covid-19 mente le attività di screening ne hanno scoperti fino ad oggi 49.474. Sale, rispetto a ieri, il numero delle persone ricoverate negli ospedali italiani: oggi sono 1849 (ieri 1836). Aumenta pure il numero dei ricoverati in ...

