Colleferro | parte la raccolta fondi per la famiglia di Willy | ecco come contribuire

"Aiutiamo la famiglia di Willy Monteiro": si chiama così la raccolta fondi lanciata su GoFundMe da Giulia, Linda, Paola e tanti altri che hanno conosciuto Willy a scuola o a Paliano. Willy è stato ucciso a calci e pugni a Colleferro, "ciò che è accaduto ha scosso tutti noi e l'Italia intera – scrivono gli organizzatori della campagna – Abbiamo deciso di fare qualcosa in questa difficile e delicata situazione". È nata così la raccolta fondi per aiutare e sostenere la famiglia Monteiro ad "ottenere giustizia in ogni sede". "Noi vogliamo fare qualcosa, adesso, e vi invitiamo a donare per fare giustizia" spiegano gli organizzatori della campagna.

