Cirinnà | io candidata per coprire vuoto Raggi-Salvini

(Di venerdì 11 settembre 2020) Roma – “Ho lanciato la mia candidatura alle primarie perildietro lo scontro trae la: il centrosinistra c’e’, ci sono gia’ quattro candidati. Se il Pd sta tergiversando? Tutti tergiversano, neanche il centrodestra ha un candidato, per lae’ diverso perche’ viene da una societa’ privata, un altro mondo dove le consultazioni si fanno tra 10 persone, noi invece faremo le primarie, che sono nel nostro statuto”. Lo ha detto Monica Cirinna’, senatrice del Pd in corsa per le eventuali primarie del centrosinistra per il candidato sindaco di Roma, a margine del Visionaria Fest, l’iniziativa della sinistra civica capitolina in corso fino a domani alla Villetta Social LAB di Garbatella.