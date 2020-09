Chi è Addison Rae | star di TikTok | biografia e curiosità

(Di venerdì 11 settembre 2020)Rae nasce a Lafayette, in Louisiana, il 6 ottobre 2000 sotto il segno della Bilancia. La ragazza risulta essere certamente una delle stelle più brillanti dei social, forte di avere un seguito di milioni di follower tra Instagram e. Attualmente l’influencer e ballerina vive negli Stati Uniti, a Los Angeles e la sua fama è globale, dopo aver iniziato in sordina sui social. La Rae è una vera e propria esperta di danza: è infatti nota come ballerina proprio grazie ai suoi video pubblicati sui social network. Attualmente si conosce molto poco della sua vita privata, ma sappiamo dirvi che è legatissima alla sua famiglia, soprattutto alla madre, con cui spesso balla insieme su Tik Tok. Stando ad alcuni rumors della stampa americana, si sarebbe legata sentimentalmente a Bryce Hall, un altro volto noto del ...

Addison Rae Easterling, celebre star del popolare social network TikTok, è stata scelta per il remake della commedia per adolescenti del 1999 She's All That. Il reboot con scambio di genere, adesso in ...Qualcosa sta cambiando, anzi, è già cambiata. La tiktoker Addison Rae, fra le più amate, seguite e pagate al mondo, debutterà presto al cinema. Si legge su Variety che la webstar interpreterà un ruolo ...