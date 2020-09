Calciomercato Roma, PSG ufficializza Florenzi: le cifre (Di venerdì 11 settembre 2020) Calciomercato Roma, PSG ha appena ufficializzato l’acquisto di Alessandro Florenzi, esterno difensivo della squadra capitolina. Alessandro Florenzi è tornato a Roma ma soltanto per ripartire. Il giocatore è stato in prestito nella scorsa stagione in Spagna, ed ora che è tornato ha passato giusto il tempo necessario nella capitale per partire. Il calciatore italiano, che … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 11 settembre 2020), PSG ha appenato l’acquisto di Alessandro, esterno difensivo della squadra capitolina. Alessandroè tornato ama soltanto per ripartire. Il giocatore è stato in prestito nella scorsa stagione in Spagna, ed ora che è tornato ha passato giusto il tempo necessario nella capitale per partire. Il calciatore italiano, che … L'articolo proviene da www.inews24.it.

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma-#PSG, le immagini di #Florenzi in aeroporto - DiMarzio : #Roma, #Smalling sempre più vicino al ritorno - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Ufficiale: Alessandro Florenzi al Paris Saint-Germain La Roma lo cede in prestito con diritto di… - fquattrone12 : RT @AttilioMalena: #Genoa, nuovi contatti con la #Roma sia per #JuanJesus che per #karsdorp #calciomercato @CalciomercatoRP @CheccoCasano - AntonioAltieri5 : RT @AttilioMalena: #Genoa, nuovi contatti con la #Roma sia per #JuanJesus che per #karsdorp #calciomercato @CalciomercatoRP @CheccoCasano -