Beatrice Valli alle follower: “Non è la nostra taglia che ci definisce” (Di venerdì 11 settembre 2020) L’influencer ed ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” Beatrice Valli, sceglie Instagram per lanciare un messaggio di accettazione E’ apparsa splendida sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia insieme al compagno Marco Fantini, conosciuto anni fa nel salotto televisivo di “Uomini e Donne”: Beatrice Valli, oggi influencer seguitissima su Instagram, sceglie la sua comfort zone (i social) per lanciare un messaggio improntato all’accettazione del proprio corpo dopo una gravidanza. L’occasione le è fornita da un video su Instagram attraverso il quale pubblicizza una nota linea di abbigliamento underwewar. Valli, mamma di tre figli, l’ultima dei quali-Bianca- nata appena quattro mesi fa, scrive: “Non ho fretta di tornare ... Leggi su zon

Corriere : Beatrice Valli ha 25 anni, due milioni e mezzo di follower e tre figli. Ha postato un video in cui il girovita è de… - debra_hhh : Ma chi cazzo è Beatrice Valli?! - klaudio_8 : RT @Corriere: Beatrice Valli ha 25 anni, due milioni e mezzo di follower e tre figli. Ha postato un video in cui il girovita è decisamente… - ileniaf_ : @Iperborea_ Non so chi sia più ridicola.. ?? Beatrice valli forse di più, perché non accetta nemmeno le critiche e i… - prestia_fabio : RT @Corriere: Beatrice Valli ha 25 anni, due milioni e mezzo di follower e tre figli. Ha postato un video in cui il girovita è decisamente… -

La modella e protagonista di Uomini e Donne su Instagram: «Non ho nessuna fretta di ritrovare le mie forme. Imparare ad accettare i cambiamenti è fondamentale. Amarsi e sentirsi a proprio agio è la ch ...

Beatrice Valli incantevole da Venezia. La maglietta della compagna di Marco Fantini è troppo scollata e i fans sognano: quanta bellezza, foto. Mano sulla fronte, capelli sciolti e un top scollato che ...

