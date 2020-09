Allarme cocaina. "Ti illude e poi ti annienta", i vip pentiti per la 'bamba' (Di venerdì 11 settembre 2020) Da Oliver Stone a Fiorello. Le confessioni dopo l'uscita dal baratro. Solo in Europa 2,3 milioni di persone hanno fatto uso della polvere bianca Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Allarme cocaina

QUOTIDIANO.NET

FALCONARA La fuga all’alt gli è costata carissimo. Un’auto da buttare, una sfilza di denunce, il rischio di tornare in carcere e, soprattutto, gravi lesioni fisiche. Ora è ricoverato all’ospedale di T ...JESI Due pusher arrestati, oltre a 550 grammi di sostanza stupefacente sequestrata più altri 50 grammi di sostanza da taglio, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, bong e pipe per ...