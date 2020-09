11 settembre - "Cosa sono le nuvole" con Rachele Andrioli e Rocco Nigro e "I nuovi salentini" di Giorgia Salicandro (Di venerdì 11 settembre 2020) ... il Salento raccontato in queste pagine è una comune provincia italiana in cui salentini di nascita e d'adozione si affiancano senza alcun clamore nel loro vivere quotidiano. Martedì 15 settembre la ... Leggi su puglialive

ilriformista : L' #11settembre2001 sono le 8:46, a #NewYork, quando un aereo di linea si schianta contro le Torri Gemelle. Le… - zaiapresidente : ?? Ai veneti portiamo in eredità i nostri pregi e i nostri difetti, sanno come governiamo e decideranno di conseguen… - LegaSalvini : ECCO COSA SUCCEDE NELLA LECCO DEL PD. IL 20 E 21 SETTEMBRE SI CAMBIA CON GIUSEPPE CIRESA! - _LizSpier : RT @maiunaagioiA: 11 settembre 2001 'se lo chiedi, ognuno di noi si ricorda perfettamente dov’era e cosa stava facendo in quel momento. Son… - Sensibilia8 : RT @Sensibilia8: @VentagliP @sonlello @loiaconosalvat3 @siviwow @Laura_Simonazzi @TanieleSanna @cinziascime @Giorgio51589046 @antojackie @M… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre Cosa Weekend a Roma: gli eventi di sabato 12 e domenica 13 settembre RomaToday Canale 5 festeggia i 70 anni di Renato Zero con il tour “Zero il folle”: ecco quando

Renato Zero festeggia 70 anni e per l’occasione Canale 5 lo celebra con una prima serata da non perdere. Il re dei sorcini è pronto a celebrare un compleanno davvero speciale con la pubblicazione di u ...

FOTO Tu chiamalo, se vuoi, distanziamento

Giusto per provare a capire cosa intende per distanziamento l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, confortato dai pareri del Ministero e del Comitato Tecnico Scientifico (https://bit.ly/3m94yU5). L ...

Renato Zero festeggia 70 anni e per l’occasione Canale 5 lo celebra con una prima serata da non perdere. Il re dei sorcini è pronto a celebrare un compleanno davvero speciale con la pubblicazione di u ...Giusto per provare a capire cosa intende per distanziamento l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, confortato dai pareri del Ministero e del Comitato Tecnico Scientifico (https://bit.ly/3m94yU5). L ...