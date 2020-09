10 abitudini sbagliate a cena che disturbano il sonno notturno (Di venerdì 11 settembre 2020) Cucinare da soli è il modo migliore per evitare rischi di prendere peso, specialmente se si sta seguendo una dieta o un regime particolare, e garantirsi una nottata serena. Specie se si hanno degli obiettivi specifici di salute. Tuttavia, per quanto possiamo ritenerci esperti, talvolta commettiamo degli errori significativi che possono compromettere la qualità del nostro riposo notturno. Anzi, magari ne commettiamo più spesso (e più gravi) di quanto immaginiamo. Leggi su vanityfair

OutOfBitit : Smartphone, le abitudini sbagliate che bisognerebbe eliminare - Viceitaly : Tutte le abitudini del cacchio che ti rovinano il sonno - nEXOLUTION : Routine: le abitudini insospettabilmente dannose - Franchi24122823 : @antony_virgilio @fabioraimondo23 @ilRomanistaweb Siamo noi i provinciali dove quello non si tocca, l'altro e' amic… - blueeberryjuice : tw // salute mentale lo psicologo mi ha detto che devo cercare di staccarmi dai miei e fregarmene un po' perché il… -

Ultime Notizie dalla rete : abitudini sbagliate

Vanity Fair Italia

Dal sale ai condimenti, dai cibi in scatola alle fritture fino ai trucchi psicologici e agli orari, ecco come schivare gli errori più frequenti per garantirsi una notte serena Cucinare da soli è il mo ...Peccato però che alcuni di questi gesti ormai radicati nelle nostre abitudini quotidiane, e della maggior parte delle persone, sono davvero sbagliati. Evitate di lavare i denti con movimenti ...