UFFICIALE Cagliari, ecco Sottil: i dettagli dell’affare con la Fiorentina (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Cagliari ha annunciato l’acquisto di Riccardo Sottil dalla Fiorentina: il comunicato UFFICIALE del club sardo «Il Cagliari Calcio comunica l’acquisto dalla Fiorentina delle prestazioni sportive di Riccardo Sottil che si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Nato a Torino il 3 giugno 1999, è cresciuto nelle giovanili di Genoa, Torino e Fiorentina. Nella stagione 2017-18 è stato aggregato alla prima squadra viola, con cui ha debuttato in Serie A a 19 anni. Dopo il passaggio in prestito al Pescara con cui ha giocato il campionato di B 2018-19 (12 presenze e 1 gol), il ritorno a Firenze: nella stagione appena trascorsa ha totalizzato 21 gare tra campionato e Coppa ... Leggi su calcionews24

