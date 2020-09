Tour, bis Ewan: Sagan sgomita ed è retrocesso Alla Tirreno-Adriatico decolla Woods, Nibali indietro (Di giovedì 10 settembre 2020) Il velocista australiano si conferma il più veloce: oggi riprendono le salite con Roglic sempre in giallo Leggi su quotidiano

entornoint : Tour: vittoria-bis di Ewan prima delle risalite - GlobalShowGSRa1 : #TourdeFrance-11a Tappa: vittoria-bis di #Ewan prima delle risalite - infoitsport : DIRETTA Tour de France, tappa di oggi LIVE: Caleb Ewan firma il bis in volata, Sagan battuto. Classifica invariata - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Un’altra tappa decisa allo sprint e bis dell’australiano. I giudici retrocedono lo slovacco che si era fatto largo con i gomi… - Spiralwavemood : RT @LaStampa: Un’altra tappa decisa allo sprint e bis dell’australiano. I giudici retrocedono lo slovacco che si era fatto largo con i gomi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour bis

16.18 65 km al traguardo e 2’30” per Ladagnous. 16.12 A breve ci sarà lo sprint intermedio di Les Grands Ajoncs (Exireuil), al km 108. Assisteremo alla sfida tra Sam Bennett e Peter Sagan per la magli ...Un’altra tappa decisa allo sprint e bis dell’australiano. I giudici retrocedono lo slovacco che si era fatto largo con i gomiti Nell’undicesima tappa del Tour de France, successo in volata del piccolo ...