Suarez Juventus, colpo di scena: il centravanti ha scelto un’altra squadra (Di giovedì 10 settembre 2020) Luis Suarez e la Juventus si stanno clamorosamente allontanando. Secondo quanto riportato da Deportes Cuatro, l’Atletico Madrid si sarebbe intromesso nell’affare ed avrebbe ricevuto anche il gradimento del ragazzo. Non si sarebbero in questo modo, per il ragazzo, problemi burocratici inerenti al passaporto, che ha causato lo slittamento del trasferimento a Torino. Juventus: Suarez verso Madrid L’ex Liverpool, come concordato con i bianconeri, richiederebbe un contratto biennale da 10 milioni di Euro con opzione di rinnovo sul terzo. Dopo questa voce di mercato, la squadra di Agnelli potrebbe virare realmente su Alvaro Morata. Leggi anche:Douglas Costa Juventus, probabile addio. Ecco le offerte per il brasiliano Lo spagnolo, con l’arrivo di ... Leggi su juvedipendenza

