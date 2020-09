Rrahmani: “Mi servirà tempo per abituarmi alla difesa a quattro” (Di giovedì 10 settembre 2020) Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Sono due settimane che mi alleno con la squadra, conosco questi giocatori perché ci ho già giocato contro. Sono calciatori di qualità, intelligenti e bravi anche senza palla: siamo una squadra forte. Ho giocato anche in passato a quattro, credo che serva un po’ di tempo per riprendere il vecchio modo che avevo di giocare visto che a Verona giocavo a tre. Mi dovrò abituare. Gattuso è un grande uomo, me l’avevano già detto i miei amici che hanno lavorato con lui. Senza tifosi è un altro sport, non piace a nessuno. Speriamo che da ottobre possiamo giocare col pubblico, anche perché a Napoli sono il dodicesimo uomo. Osimhen è velocissimo, pericoloso: cerca sempre di segnare, è ... Leggi su ilnapolista

