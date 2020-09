Roma, Cirinnà: “Pronta a candidarmi alle primarie del centrosinistra” (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA – La senatrice dem Monica Cirinnà scuote il Pd annunciando la sua candidatura alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Roma. E’ lei stessa, in un’intervista a Giovanna Vitale per Repubblica, a fare il passo avanti per interrompere la “pericolosa e spasmodica caccia fatta nelle segrete stanze” del Pd “al candidato magico” per il Campidoglio. Leggi su dire

