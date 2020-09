Real Madrid Bale, si va verso la risoluzione: blancos pronti a pagare metà dell’ingaggio (Di giovedì 10 settembre 2020) Real Madrid Bale, si va verso la risoluzione: blancos pronti a pagare metà dell’ingaggio pur di liberarsi del gallese Gareth Bale è sempre più lontano dal Real Madrid. Il giocatore gallese – come riportato dal Telegraph – potrebbe lasciare i blancos, disposti a pagare anche metà dell’ingaggio pur di liberarsi dall’esterno ex Tottenham. Al momento questa sembra essere l’unica soluzione per poter convincere altre società a muoversi per un giocatore dall’ingaggio troppo pesante. Di sicuro le strade tra le parti si separeranno a breve. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SkySport : LUKA MODRIC compie 35 anni. Auguri! ? «Quando ero piccolo, papà mi comprò una tuta rossonera. Mi immaginavo calciat… - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkade… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, fatta per l'arrivo di Brahim Diaz In prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid… - delsa18 : @aldebara_n Sergio Ramos nel REAL MADRID? Pique nel Barça. Tutte le squadre, sono furbate niente di che, ci sono in… - sportli26181512 : James Rodriguez da Ancelotti: storia di un predestinato VIDEO: James Rodriguez dal Real Madrid all'Everton: storia… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid disposto a pagare metà dell'ingaggio di Bale pur di liberarsene TUTTO mercato WEB Chelsea-Roman Abramovich, perché è tornato a spendere sul mercato: 223 milioni (e non si ferma)

Sembrano passati anni, invece ora il Chelsea è tornato a dettare legge in Europa, almeno sul mercato. Roman Abramovich non ha mai badato a spese, fin da quando nel giugno 2003 si è insediato a Stamfor ...

È un bel Milan: manita al Vicenza. Castillejo show e primo gol per Brahim Diaz

Prima gioia per il neo acquisto spagnolo proveniente dal Real Madrid. Poi affiora la stanchezza e si va avanti a fiammate. Allo scadere colpo di testa vincente del giovane Stanga per il 5-1 definitivo ...

Sembrano passati anni, invece ora il Chelsea è tornato a dettare legge in Europa, almeno sul mercato. Roman Abramovich non ha mai badato a spese, fin da quando nel giugno 2003 si è insediato a Stamfor ...Prima gioia per il neo acquisto spagnolo proveniente dal Real Madrid. Poi affiora la stanchezza e si va avanti a fiammate. Allo scadere colpo di testa vincente del giovane Stanga per il 5-1 definitivo ...