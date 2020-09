PlayStation, Xbox e Nintendo: alla scoperta dei prezzi di tutte le console (Di giovedì 10 settembre 2020) Ci sono voluti mesi di attesa, ma questa settimana Microsoft ha finalmente svelato i prezzi delle sue console di prossima generazione. Xbox Series X sarà venduta al dettaglio per $ 499. Nel frattempo, Xbox Series S costerà $ 299. Entrambe le console usciranno il 10 novembre.Ovviamente, il prezzo può determinare o distruggere il lancio di una console. Abbiamo visto tutti Sony finire nell'oblio con quella frase "$ 599" all'E3 2006. (La verità è che solo un modello di PS3, quello con il disco rigido da 60 GB, è stato lanciato a $ 599. Una versione da 20 GB era disponibile per $ 100 in meno.) Sette anni dopo, la società ha capito i suoi errori e con PS4 si è deciso per un prezzo notevolmente inferiore rispetto a PS3, il che ha ... Leggi su eurogamer

