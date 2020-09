Ouwejan: “A Udine devo guadagnarmi il posto. Ma che emozione poter giocare contro le big italiane” (Di giovedì 10 settembre 2020) Thomas Ouwejan, nuovo terzino dell’Udinese, ha parlato dell’addio all’AZ Alkmaar e della sua nuova avventura in Italia ai colleghi di NH Niuws. Piccate sono state le parole rifilate alla sua ex squadra: “Con l’AZ alcune promesse non sono state mantenute – afferma Thomas – e non mi è piaciuto quello che è successo durante la pausa invernale. Forse ho aspettato un anno di troppo per andarmene”. Poi sull’Udinese: “Spero di poter giocare di più in Italia, anche se devo guadagnarmi il posto da titolare. La Serie A è un campionato più importante rispetto all’Eredivise e non vedo l’ora di poter sfidare club come Juventus, Milan, Inter e ... Leggi su alfredopedulla

