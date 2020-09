Omicidio Willy: il patto di silenzio degli aggressori dopo la rissa (Di giovedì 10 settembre 2020) Si terranno sabato mattina a Paliano i funerali di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a colpi di botte nella notte tra sabato e domenica. L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco del paese dopo l’ok delle autorità. Il corpo di Willy è stato restituito alla famiglia dopo l’autopsia, che ha confermato quanto riferito dai vari testimoni, il ragazzo è stato picchiato violentemente al punto da causare un trauma generalizzato e un arresto cardiaco. Gli inquirenti proseguono con le indagini, dei 4 accusati di Omicidio preterintenzionale, solo 3 sono in carcere, si tratta dei fratelli Bianchi e di Marco Pincarelli, mentre Francesco Belleggia si trova ai domiciliari. Mentre la famiglia di Pincarelli è incredula, è proprio Francesco ... Leggi su thesocialpost

