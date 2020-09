Omicidio Willy, Belleggia: “I fratelli Bianchi mi hanno consigliato di mantenere il silenzio” (Di giovedì 10 settembre 2020) “I fratelli Bianchi mi hanno consigliato di mantenere il silenzio”. Francesco Belleggia, uno dei quattro arrestati riconducibili al “branco”, davanti ai pm si è trasformato in teste chiave per inchiodare alle loro responsabilità i presunti assassini di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso la notte fra sabato 5 e domenica 6 settembre a Colleferro. A lui, il cui litigio con Federico Zurma (compagno di banco di Willy) aveva scatenato la “rissa alla Trainspotting” – così definita da fonti investigative – scatenatasi nel centro della cittadina in provincia di Roma, i “gemelli” Gabriele e Marco Bianchi avevano “consigliato” di non ... Leggi su ilfattoquotidiano

