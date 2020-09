Omicidio Colleferro, parla il maresciallo che ha soccorso Willy: “Tra le scene più cruenti della mia carriera” (Di giovedì 10 settembre 2020) parla il maresciallo che ha soccorso Willy Monteiro “Una scena disperata, tra le più cruenti della mia carriera“. Il maresciallo Antonio Carella, tra i primi a soccorrere Willy Monteiro Duarte, il ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni morto dopo un pestaggio, racconta al Corriere della Sera quanto accaduto nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre a Colleferro. Erano le 3,30 di domenica scorsa quando alcune grida, diverse dal frastuono ordinario, raggiungono l’alloggio di servizio del militare. Pochi minuti e il caporale, 53 anni, è in strada, davanti all’aiuola che si affaccia in largo Santa Caterina. Il maresciallo Carella vede una decina di ragazzi ... Leggi su tpi

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caso banchi. Conte e il Mes. Verso r… - fattoquotidiano : ‘Calci e pugni mentre era a terra, gli saltavano sopra’. Il racconto dei testimoni sull’omicidio di #WillyDuarte. L… - valigiablu : Willy Monteiro Duarte e la terribile normalità di una morte | @matteoplatone - mariagrazialeg2 : RT @Libero_official: Le sconcertanti dichiarazioni di padre Zanotelli sull'omicidio di #WillyMonteiro: 'Violenza figlia della predicazione… - gioalbarosa : RT @GianricoCarof: Non ho letto gli atti dell’omicidio di Colleferro dunque questa è una considerazione teorica, ma se si massacra di botte… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Colleferro

Il brutale omicidio di Willy Monteiro la notte di sabato scorso a Colleferro, intervenuto per sedare una lite e ucciso a calci e pugni da quattro giovani, “non può essere catalogato come evento unico ...Restano in carcere tre dei quattro giovani arrestati, con l'accusa di concorso in omicidio preterintenzionale, per la morte di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso in seguito a un pesta ...