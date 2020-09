NERO A METÀ 2, anticipazioni prima puntata di giovedì 10 settembre 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) anticipazioni prima puntata della fiction NERO a metà 2, in onda giovedì 10 settembre 2020 in prima serata su Rai 1:Leggi anche: ELEMENTARY 6 da giovedì 10 settembre su RAI 4Durante la cerimonia di promozione di Malik e Olga, un suv sperona una macchina del trasporto organi, al fine di appropriarsi del cuore destinato a una paziente di soli 16 anni in attesa di trapianto.. Un suv scuro investe e uccide l’agente Paolo Moselli; al tragico impatto assiste l’ispettore Carlo Guerrieri. Un uomo viene trovato morto ai piedi di un palazzo in via di costruzione. Inizialmente si pensa ad un suicidio, ma poi gli investigatori cominciano a concentrare i loro sospetti sul nuovo compagno dell’ex moglie della vittima. Tutte le ... Leggi su tvsoap

