Moto2: niente Misano per Jorge Martin, positivo al Covid-19 (Di giovedì 10 settembre 2020) niente Gran Premio di Misano per Jorge Martin . Lo spagnolo del team Ajo è stato trovato positivo al Covid-19, dopo i controlli richiesti da Dorna. L'ex iridato Moto3 si è sottoposto al tampone e le ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

matteopittaccio : Non si è ancora scesi in pista ed ecco il primo colpo di scena. Niente #SanMarinoGP per Jorge Martin. Il pilota de… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto2 niente Moto2: niente Misano per Jorge Martin, positivo al Covid-19 Motosprint.it Moto2: niente Misano per Jorge Martin, positivo al Covid-19

Niente Gran Premio di Misano per Jorge Martin. Lo spagnolo del team Ajo è stato trovato positivo al Covid-19, dopo i controlli richiesti da Dorna. L'ex iridato Moto3 si è sottoposto al tampone e le an ...

Moto2, Jorge Martin positivo al Coronavirus: niente Misano

Il centauro della KTM Jorge Martin sarà costretto a saltare il Gran Premio di Misano dopo essere risultato positivo al Coronavirus nei test a cui è stato sottoposto prima dell’evento in programma al W ...

Niente Gran Premio di Misano per Jorge Martin. Lo spagnolo del team Ajo è stato trovato positivo al Covid-19, dopo i controlli richiesti da Dorna. L'ex iridato Moto3 si è sottoposto al tampone e le an ...Il centauro della KTM Jorge Martin sarà costretto a saltare il Gran Premio di Misano dopo essere risultato positivo al Coronavirus nei test a cui è stato sottoposto prima dell’evento in programma al W ...