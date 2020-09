Mattarella chiama Segre, preziosa testimone contro odio (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA, 10 SET - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato questa mattina alla senatrice a vita Liliana Segre. Formulandole auguri affettuosi per il suo novantesimo compleanno, l'ha ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Liliana Segre compie 90 anni. Un traguardo molto importante per una delle donne più iconiche d’Italia. “Testimone contro l’odio e la violenza”. Queste le parole di Sergio Mattarella in occasione del c ...(ANSA) - ROMA, 10 SET - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato questa mattina alla senatrice a vita Liliana Segre. Formulandole auguri affettuosi per il suo novantesimo complea ...