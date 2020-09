Lucio Battisti, il mistero sulle cause della morte a 22 anni dalla sua scomparsa (Di giovedì 10 settembre 2020) Lucio Battisti, il mistero attorno alla sua morte a 22 anni dalla scomparsa dell’artista Sono passati 22 anni da quando Lucio Battisti è morto, la mattina del 9 settembre 1998. Uno dei più grandi cantanti e musicisti di sempre si è spento a soli 55 anni, all’ospedale San Paolo di Milano, dove era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. sulle cause della sua morte non è mai stata fatta chiarezza, anche per via dell’assoluto riserbo, quasi morboso, chiesto dai familiari dell’artista. Per questo ancora oggi molti fan si chiedono come è morto Lucio ... Leggi su tpi

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #9settembre 1998 muore Lucio #Battisti, autore e interprete di molte delle più belle canzoni ital… - chetempochefa : “Davanti a me c'è un'altra vita, la nostra è già finita' In occasione dei 22 anni dalla scomparsa di Lucio Battist… - RaiRadio2 : Un artista puro, geniale e mai servile: il #9settembre 1998 il mondo della musica perdeva #LucioBattisti. A noi rim… - joanderter : RT @MMirella28: Augurandovi una buona continuazione,è una buona serata Capire tu nn puoi,tu chiamale emozioni se vuoi Lucio Battisti https:… - giorgiobigi1 : RT @MMirella28: Augurandovi una buona continuazione,è una buona serata Capire tu nn puoi,tu chiamale emozioni se vuoi Lucio Battisti https:… -