Lucio Battisti, ecco perché si è ritirato dalla musica (Di giovedì 10 settembre 2020) Lucio Battisti a un certo punto della sua carriera si è ritirato dalla musica e ha deciso di non apparire e non rilasciare interviste: ecco i motivi della sua scelta. Lucio Battisti si è ritirato dalla musica per motivi mai chiariti dal cantante. Secondo Mogol le ragioni sono stati un'errata percezione politica delle sue canzoni, tanto che il paroliere ha detto: "sono stato a consigliargli il ritiro". L'Italia degli anni Sessanta e Settanta ha avuti due grandi interpreti Mina e Lucio Battisti e entrambi ad un certo punto della loro carriera hanno deciso di scomparire dalle scene. Battisti ha iniziato ad allontanarsi lentamente dai ... Leggi su movieplayer

