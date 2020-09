Harry e Meghan Markle vogliono un milione di dollari per ogni discorso pubblico (Di giovedì 10 settembre 2020) La villa di Harry e Meghan Markle sfoglia la gallery Un milione di dollari a discorso. Tanto vogliono Harry e Meghan per parlare in pubblico. Non solo: per ogni impegno impongono una serie di condizioni: vogliono poter scegliere chi modera l’evento e chi li presenterà sul palco. Inoltre vogliono sapere in anticipo chi sono e quanti saranno i partecipanti, eventuali altri speaker e il nome ... Leggi su iodonna

