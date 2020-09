Formazioni ufficiali Lens-Psg, Ligue 1 2020/2021 (Di giovedì 10 settembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Lens-Paris Saint Germain, gara valevole per la seconda giornata di Ligue 1 2020/2021. I parigini, sconfitti in finale di Champions League poche settimane fa contro il Bayern Monaco, faranno il loro esordio in campionato questa sera contro la squadra di casa. Allo stadio Bollaert-Deleis di Lens il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21. Le Formazioni ufficiali Paris Saint Germain: in attesa Lens: in attesa Leggi su sportface

Seconda amichevole per l'Ascoli in vista dell'esordio nel campionato di Serie B fissato Sabato 26 Settembre al "Rigamonti" di Brescia. I bianconeri di Valerio Bertotto affrontano allo stadio "Mancini" ...

Lens-PSG dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il PSG fa il suo esordio in Ligue 1 oggi, contro il Lens. La squadra di Parigi, infatti, dopo aver terminato la stagione più tardi rispetto alle altre squadre, per via della finale di Champions League ...

