Focus di nuovo sulla BCE: ecco cosa aspettarsi dalla riunione (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – E’ di nuovo la manche della BCE, ma l’Istituto di Francoforte non annuncerà subito un ampliamento degli stimoli all’economia, aspetterà invece l’autunno per ritoccare all’insù il piano pandemico PEPP, che attualmente ha un valore di 1.350 miliardi di euro. La riunione di oggi del Board di politica monetaria dovrebbe dunque chiudersi con un nulla di fatto su tassi e QE, ma potrebbe esserci un leggero ritocco delle previsioni economiche. Poi si vedrà cosa dirà la presidente Christine Lagarde, che potrebbe anticipare qualcosa sulle strategie e sul target di inflazione, argomento quest’ultimo piuttosto “caldo”. Secondo un recente sondaggio condotto da Bloomberg fra gli analisti, la BCE potrebbe annunciare un aumento del ... Leggi su quifinanza

EugeniaRomanel1 : RT @Rewritersmag: ??'Il focus di luce di ogni prospettiva è nuovo, ripensato, riscritto.' #CarlottaDeMartino ?? Istanbul 2019 - #GiuliaDiFr… - Rewritersmag : ??'Il focus di luce di ogni prospettiva è nuovo, ripensato, riscritto.' #CarlottaDeMartino ?? Istanbul 2019 -… - karda70 : RT @SNPAmbiente: E’ in distribuzione il nuovo numero di #AmbienteInforma, la newsletter di #SNPA che racconta le attività del sistema che r… - Gioeuropa : RIENTRO DALL'ESTERO: NUOVO FOCUS DEL MAECI - Fiscal_focus : Un nuovo modo per FORMARTI per INFORMARE! Prova gratuitamente per 7 giorni il servizio 'PLAY SOLUTION' arricchito… -

Ultime Notizie dalla rete : Focus nuovo Focus di nuovo sulla BCE: ecco cosa aspettarsi dalla riunione Il Messaggero San Giorgio del Sannio – Scuole, focus sulle aule extra

La collaborazione con la Provincia di Benevento aveva sbloccato l’impasse scuola a San Giorgio del Sannio, grazie alla possibilità per l’Istituto comprensivo ‘Rita Levi Montalcini’ di sfruttare gli sp ...

Focus di nuovo sulla BCE: ecco cosa aspettarsi dalla riunione

(Teleborsa) - E' di nuovo la manche della BCE, ma l'Istituto di Francoforte non annuncerà subito un ampliamento degli stimoli all'economia, aspetterà invece l'autunno per ritoccare all'insù il piano p ...

La collaborazione con la Provincia di Benevento aveva sbloccato l’impasse scuola a San Giorgio del Sannio, grazie alla possibilità per l’Istituto comprensivo ‘Rita Levi Montalcini’ di sfruttare gli sp ...(Teleborsa) - E' di nuovo la manche della BCE, ma l'Istituto di Francoforte non annuncerà subito un ampliamento degli stimoli all'economia, aspetterà invece l'autunno per ritoccare all'insù il piano p ...