Fienga: «Sono in isolamento, nessun contatto diretto con De Laurentiis» (Di giovedì 10 settembre 2020) Guido Fienga, CEO della Roma, ha parlato della positività al Coronavirus di Aurelio De Laurentiis: ecco le sue parole Guido Fienga, CEO della Roma, ha parlato ad Adnkronos della positività al Coronavirus di Aurelio De Laurentiis. Ecco le parole del CEO giallorosso. «Non ho avuto contatti diretti e vicini con il presidente De Laurentiis e ora fino a lunedì dopo i 4 giorni per i tamponi, Sono in isolamento». Dichiarazioni molto simili a quelle rilasciate da Claudio Lotito. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

