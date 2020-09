Festival di Venezia | il bacio con lingua tra Elisa De Panicis e Mila Suarez | il red carpet hot delle due ex del Grande Fratello

Imprevisto hot su red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Sul tappeto rosso hanno sfilato due influencer ex concorrenti del Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis e Mila Suarez, che, ad un certo punto, hanno lasciato tutti di stucco scambiandosi un bacio molto passionale, con tanto di lingua in vista per i fotografi. E, neanche a dirlo, hanno conquistato subito tutti i flash. Il momento sexy è stato interrotto dall’arrivo di due membri della sicurezza che le hanno separate e, così, le due hanno dovuto “accontentarsi” di fare qualche altra posa voluttuosa con i loro abiti dalle scollature profonde e trasparenze audaci. Sulla carta, un messaggio per celebrare l’amore in ogni sua declinazione, in pratica una bella botta di visibilità per le due amiche influencer.

Leggi su ilfattoquotidiano

VittorioSgarbi : “Il Misfatto” è caduto nel tranello. Non c’è stata alcuna lite, ma un “teatrino” premeditato insieme a un amico del… - WeCinema : #Venezia77: nel segno delle donne e dell’amore per il cinema. Tilda Swinton accolta dalla madrina Anna Foglietta in… - teatrolafenice : ?? Eccola! Maria Callas al Festival del Cinema di Venezia del 1953. Buona serata, amici! ?? - rccrdcf : RT @CaraNelleVigne: Chi è che decide gli inviti per il festival del cinema di Venezia e perché non è ancora stato licenziato? - _Dadino : RT @CaraNelleVigne: Chi è che decide gli inviti per il festival del cinema di Venezia e perché non è ancora stato licenziato? -