Dovizioso: 'Futuro? Nulla di nuovo, vediamo fra un mese' (Di giovedì 10 settembre 2020) La doppietta di Misano, che ospiterà il motomondiale per due week end, prima con il GP di San Marino e Riviera di Rimini , 13 settembre,, poi con quello dell'Emilia Romagna e Riviera di Rimini, si ... Leggi su gazzetta

SkySportMotoGP : MotoGP, Dovizioso sul futuro: 'Tester nel 2021 ipotesi concreta' #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #SanMarinoGP - Gazzetta_it : #MotoGP #Dovizioso: 'Qui a #Misano dovrebbe andare meglio. Futuro? Nulla di nuovo, vediamo fra un mese' - Vanganel : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, Dovizioso sul futuro: 'Tester nel 2021 ipotesi concreta' #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #SanMarinoGP https://t.… - X1nt9Dwztx2PIoC : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, Dovizioso sul futuro: 'Tester nel 2021 ipotesi concreta' #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #SanMarinoGP https://t.… - SebFerrari27 : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, Dovizioso sul futuro: 'Tester nel 2021 ipotesi concreta' #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #SanMarinoGP https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Dovizioso Futuro

Presenti il leader in campionato Fabio Quartararo, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi ... Tra una gara e l’altra c’è abbastanza tempo per recuperare.” Il suo futuro? “Al momento non ho nulla sul tavolo ...Le frasi di Valentino Rossi erano senza dubbio le più attese a Misano, dove domenica si correrà il primo di due Gran premi consecutivi. Il Dottore ha smentito le voci secondo cui si ritirerà al termin ...