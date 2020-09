Daniele Mondello denuncia a Chi l’ha visto: “Non ci hanno permesso di cercare Viviana e Gioele” (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono stanchi e molto provati i familiari di Viviana Parisi e del piccolo Gioele ma vogliono andare avanti perchè vogliono sapere cosa è successo davvero il 3 agosto nel bosco di Caronia. Daniele Mondello non riesce a intervenire in diretta ma affida ad alcuni video la sua disperazione. Daniele continua a chiedere rispetto per sua moglie e ribadisce un concetto, per la sua famiglia, fondamentale: Viviana non ha toccato Gioele con un dito, non gli avrebbe mai fatto del male. Pretende che questo messaggio passi e poi lancia delle pesanti accuse. Sono rivolte a chi, a suo dire, il 3 agosto, non ha permesso a lui, a suo padre, ad altri familiari, di cercare nel bosco. Dello stesso avviso sono anche la sorella di Daniele e il padre del ... Leggi su ultimenotizieflash

