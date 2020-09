"Da Gabriele il primo calcio. Poi saltavano su Willy a terra" (Di giovedì 10 settembre 2020) Stefano Vladovich I racconti dei testimoni sul pestaggio. Il giovane morto dopo un'agonia di 40 minuti: "Traumi su tutto il corpo" «Willy a terra e gli aggressori gli passano con i piedi sopra» mette a verbale Samuele Cenciarelli. «Arriva un'Audi nera a forte velocità, scendono cinque persone. Tre iniziano a picchiare selvaggiamente qualsiasi persona presente sul posto, Willy che era vicino a me veniva picchiato selvaggiamente e si rialzava, quindi veniva colpito ripetutamente e cadeva a terra, qui veniva picchiato con calci e pugni. I picchiatori? Ne conosco tre: i fratelli Bianchi Gabriele e Marco, il terzo è Mario Pincarelli da cui è nata tutta la discussione». Eccole le carte che incastrano le belve di Artena, i fratelli Bianchi e Pincarelli. ... Leggi su ilgiornale

Doch88 : @AntonioBergami4 @19Giuseppe89 @CinziaFufy74 @IlariaArianrhod @distefanoTW @neniambulance Ehm no, non risulta il co… - giannileft : - Filippopompei : @AzzolinaLucia Scuola paritaria a Roma:Oggi sarebbe stato il primo giorno di scuola per Gabriele. Ma avendo saputo… - peterkama : Nell’incomparabile scenario di piazza dei Miracoli (come la definì Gabriele D’Annunzio) si celebra oggi a Pisa il p… - nuovo_lab : #corsoditeatro #novità2020 Workshop mensile di Teatro Comico con Gabriele Baldoni domenica 27 settembre dalle 15… -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriele primo "Da Gabriele il primo calcio. Poi saltavano su Willy a terra" il Giornale “Era a terra ma gli saltavano sopra”: l’ultimo oltraggio al corpo inerme di Willy

I racconti dei testimoni: «La vittima presa a calci e pugni». Il giudice: «I due fratelli cercano di depistare le indagini» Nell’ordinanza di convalida dell’arresto dei quattro presunti assassini di W ...

Alessandro Bianchi, il fratello di Marco e Gabriele dalla D’Urso: “Non sono stati loro a uccidere Willy”

Willy Monteiro Duarte. Il fratello maggiore di Gabriele e Marco Bianchi a Pomeriggio Cinque “Non sono stati i miei fratelli Gabriele e Marco ad uccidere Willy, qualcun altro gli ha dato un calcio”. Di ...

I racconti dei testimoni: «La vittima presa a calci e pugni». Il giudice: «I due fratelli cercano di depistare le indagini» Nell’ordinanza di convalida dell’arresto dei quattro presunti assassini di W ...Willy Monteiro Duarte. Il fratello maggiore di Gabriele e Marco Bianchi a Pomeriggio Cinque “Non sono stati i miei fratelli Gabriele e Marco ad uccidere Willy, qualcun altro gli ha dato un calcio”. Di ...