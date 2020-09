Cyberpunk 2077 tornerà protagonista la prossima settimana con Night City Wire: Episode 3 (Di giovedì 10 settembre 2020) CD Projekt RED ha annunciato che trasmetterà il terzo episodio della sua serie di live stream "Night City Wire" di Cyberpunk 2077 il 18 settembre alle ore 18 italiane.Potrete seguire l'evento attraverso il canale Twitch ufficiale dello studio. Il terzo episodio includerà un tour di Night City, le sue gang e fornirà un'anteprima della creazione della colonna sonora originale di Cyberpunk 2077.Leggi altro... Leggi su eurogamer

