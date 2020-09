Covid, Olanda e Regno Unito valutano nuovo lockdown. Parigi: "Presto misure difficili" (Di giovedì 10 settembre 2020) Oltre 1.100 nuovi casi in un giorno nei Paesi Bassi, il dato più alto da aprile. Una media vicina ai 3mila contagi quotidiani nel Regno Unito. Mentre in Francia la settimana è iniziata con un balzo giornaliero di quasi 9mila persone... Leggi su europa.today

StartMagNews : RT @AneAntone: ... 'il 12 giugno 2020 è stata sottoscritta l’intesa dai 4 Stati promotori (Italia, Francia, Olanda, Germania) con l’aziend… - AneAntone : ... 'il 12 giugno 2020 è stata sottoscritta l’intesa dai 4 Stati promotori (Italia, Francia, Olanda, Germania) con… - AccettaStefania : RT @robersperanza: Ho appena firmato con i ministri di Germania, Francia e Olanda il primo accordo per 400 milioni di dosi per il più prome… - PierrStudio : Olanda/scuola/covid. Parlando al telefono con una mia conoscente che vive in Olanda mi ha detto che li la scuola è… - zazoomblog : Olanda: Coface con Covid aumentano ritardi di pagamento (2) - #Olanda: #Coface #Covid #aumentano -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Olanda Covid, Olanda e Regno Unito valutano nuovo lockdown. Parigi: "Presto misure difficili" EuropaToday Dopo Piccini l’Atalanta punta Lammers: dall’Olanda sicuri, “affare quasi fatto”

Un arrivo, una possibile permanenza e un ultimo acquisto da piazzare. È questa la situazione del mercato in casa Atalanta, che con l’arrivo di Cristaino Piccini dal Valencia – un po’ a sorpresa – ha s ...

Acquisti inutili: la parola a Willwoosh e Canesecco

Guglielmo Scilla è single: "Io e Luigi non stiamo più insieme, non smetterò di volergli bene" Guglielmo Scilla e Luigi Di Lella si sono lasciati. A confermarlo è il noto youtuber romano in un lungo vi ...

Un arrivo, una possibile permanenza e un ultimo acquisto da piazzare. È questa la situazione del mercato in casa Atalanta, che con l’arrivo di Cristaino Piccini dal Valencia – un po’ a sorpresa – ha s ...Guglielmo Scilla è single: "Io e Luigi non stiamo più insieme, non smetterò di volergli bene" Guglielmo Scilla e Luigi Di Lella si sono lasciati. A confermarlo è il noto youtuber romano in un lungo vi ...