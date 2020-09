Chronos: Before The Ashes, THQ Nordic svela il prequel del soulslike Remnant: From the Ashes (Di giovedì 10 settembre 2020) Nella giornata di oggi, il publisher THQ Nordic ha annunciato l'arrivo di Chronos: Before the Ashes, titolo di genere action-RPG soulslike, prequel ufficiale di Remnant: From the Ashes.Chronos: Before the Ashes è basato su Chronos, titolo esclusivo per VR di Gunfire Games, ma è stato ricostruito e ottimizzato per funzionare su tutte le piattaforme, eliminando l'obbligo del visore VR.Il titolo, sviluppato per l'appunto da Gunfire Games, già responsabili di Remnant e di Darksiders III, ci metterà nei panni di un giovane eroe, impegnato a salvare la sua terra da un antico male. ... Leggi su eurogamer

