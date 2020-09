Bomba contro il commissariato di Canosa (Di giovedì 10 settembre 2020) Fonte foto: Polizia di Stato 1Sezione: Cronache Luca Romano L’esplosione è avvenuta alle tre di notte ed è stata avvertita a distanza di metri dal luogo dove è stata innescata. L’ordigno, che è stato posizionato nel parcheggio del commissariato di polizia di Canosa, in Puglia, ha danneggiato l’auto privata di un poliziotto e un mezzo di servizio, ma non ci sono stati feriti. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso un uomo scendere, nella notte, dal muretto che costeggia il commissariato Leggi su ilgiornale

