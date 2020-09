Bacio lesbo Elisa De Panicis-Mila Suarez: Karina Cascella “Red Carpet trasformato in circo!” (FOTO) (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Bacio lesbo tra Elisa De Panicis e Mila Suarez al red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia ha scatenato enormi polemiche. Da Karina Cascella a Manila Gorio, entrambe si sono mostrate contrariate del gesto puramente per alimentare gossip e pettegolezzi. Bacio lesbo tra Elisa De Panicis e Mila Suarez: Karina Cascella e Manila... L'articolo Bacio lesbo Elisa De Panicis-Mila Suarez: Karina Cascella “Red Carpet trasformato in ... Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Bacio lesbo tra Elisa De Panicis e Mila Suarez, ancora critiche: Karina Cascella “Red Carpet trasformato in circo!”… - zazoomblog : Venezia bacio lesbo della ex concorrente del Grande Fratello (in barba alle norme anti Covid) - #Venezia #bacio… - piedinini : @sbrinzii Sono oggettivamente orrende da vedere, non perché sia un bacio lesbo ma perché lo fanno così male e in un… - sportli26181512 : Elisa De Panicis, da CR7 e Theo al bacio lesbo con Mila Suarez a Venezia FOTO: Un bacio lesbo torna ad animare il r… - CanettiQueen : Pensano di fare scandalo con un bacio lesbo nel 2020. Madonna che noia. Dove sono i canetti piuttosto -

