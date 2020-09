Antonio Mezzancella si racconta a YesLife: “Vi presento Effetto Maya” (Di giovedì 10 settembre 2020) Antonio Mezzancella si racconta a YesLife. In occasione dell’uscita del suo nuovo singolo “Effetto Maya”, Antonio parla della sua carriera, dagli esordi all’apice del successo. Antonio Mezzancella è un imitatore e presentatore radiofonico, noto al grande pubblico per la vittoria a Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti. Antonio è anche arrivato … L'articolo Antonio Mezzancella si racconta a YesLife: “Vi presento Effetto Maya” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Mezzancella "Effetto Maya", il nuovo singolo di Antonio Mezzancella Spettacoli News "Effetto Maya", il nuovo singolo di Antonio Mezzancella

Da venerdì 11 Settembre arriva in radio "Effetto Maya", il nuovo singolo di Antonio Mezzancella con la partecipazione di Danilo Nobiletti, scritto da Antonio Mezzancella con Matteo Grandi, Riccardo Sc ...

’Avanti tutta days’ tra salute e solidarietà

Torna sabato la festa dello sport ideata da Leonardo Cenci . Il fratello Federico: "Non ci siamo fermati, Leo avrebbe voluto così".

Da venerdì 11 Settembre arriva in radio "Effetto Maya", il nuovo singolo di Antonio Mezzancella con la partecipazione di Danilo Nobiletti, scritto da Antonio Mezzancella con Matteo Grandi, Riccardo Sc ...Torna sabato la festa dello sport ideata da Leonardo Cenci . Il fratello Federico: "Non ci siamo fermati, Leo avrebbe voluto così".