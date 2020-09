Virgil Abloh e il senso del suo progetto con Mercedes Classe G (Di mercoledì 9 settembre 2020) Virgil Abloh è un vero maestro nell'arte della collaborazione. Direttore artistico della moda maschile di Louis Vuitton e fondatore di Off-White ha appena partecipato con il dj e designer Nigo, fondatore di Bape riferimento dello streetwear, alla linea LV Squared approvata da Drake. Nel frattempo a Off-White ha alzato la posta in gioco e continua a farlo nel mercato delle sneaker dal 2017 con la ricercatissima collezione "The Ten". Come se non bastasse, arriva la sua più grande collaborazione creativa fino ad oggi e, insolitamente, non è focalizzata su un marchio di moda dell’abbigliamento. Il progetto Geländewagen vede come protagonista Abloh che si permette di salire sull'iconica automobile della Mercedes-Benz Classe G per un giro di prova, ... Leggi su gqitalia

