Uccise la figlia di tre mesi, ergastolo per 32enne di Altamura: sentenza di appello In primo grado Giuseppe Difonzo fu condannato a 16 anni di reclusione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Giuseppe Difonzo Uccise volontariamente e con premeditazione sua figlia Emanuela di tre mesi, soffocandola nel sonno nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2016. La Corte di Assise di appello di Bari ha condannato il 32enne di Altamura alla pena dell’ergastolo, rispetto ai 16 anni di reclusione inflitti in primo grado. I giudici hanno accolto l’appello della Procura sulla qualificazione dei reati, ritenendo l’uomo colpevole di omicidio volontario premeditato e non preterintenzionale, e di due tentati omicidi. L'articolo Uccise la figlia di tre mesi, ... Leggi su noinotizie

BARI - Giuseppe Difonzo uccise volontariamente e con premeditazione sua figlia Emanuela di tre mesi, soffocandola nel sonno nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2016. La Corte di Assise di Appello d ...

