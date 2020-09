Si allunga il mutuo Alitalia, sul groppone dello Stato per altri 4 anni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il tentativo è già di per sé un azzardo. Dopo anni di perdite e debiti, manager dissoluti, partner predatori, dieci miliardi di soldi pubblici bruciati in dieci anni per i salvataggi, chi può garantire che la nuova Alitalia in mano allo Stato potrà essere effettivamente nuova, cioè competitiva, capace di generare business e di non trasformarsi ancora una volta in un buco nero? Non è solo una questione di precedenti. La discontinuità - termine che il Governo usa in queste ore per garantire che questa volta andrà diversamente - passa sì da un nuovo piano industriale, quindi nuove rotte e un nuovo posizionamento sul mercato, ma se questo mercato è ancora tramortito da Covid, gli ultimi arrivati faranno più fatica. Anche per questo il ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Si allunga il mutuo Alitalia, sul groppone dello Stato per altri 4 anni - PoentaSchie : RT @HuffPostItalia: Si allunga il mutuo Alitalia, sul groppone dello Stato per altri 4 anni - poggimarco : RT @HuffPostItalia: Si allunga il mutuo Alitalia, sul groppone dello Stato per altri 4 anni - ascochita : RT @HuffPostItalia: Si allunga il mutuo Alitalia, sul groppone dello Stato per altri 4 anni - giangio87 : RT @HuffPostItalia: Si allunga il mutuo Alitalia, sul groppone dello Stato per altri 4 anni -

Ultime Notizie dalla rete : allunga mutuo Si allunga il mutuo Alitalia, sul groppone dello Stato per altri 4 anni L'HuffPost Si allunga il mutuo Alitalia, sul groppone dello Stato per altri 4 anni

Il tentativo è già di per sé un azzardo. Dopo anni di perdite e debiti, manager dissoluti, partner predatori, dieci miliardi di soldi pubblici bruciati in dieci anni per i salvataggi, chi può garantir ...

Tassi dei mutui ai minimi: scegli la migliore surroga di settembre

Secondo la Banca d'Italia, è questo il momento migliore per accendere un mutuo. I tassi di interesse sono intorno all’1,61%, contro l’1,65% di maggio. Su MutuiOnline.it è possibile fare in pochi minut ...

Il tentativo è già di per sé un azzardo. Dopo anni di perdite e debiti, manager dissoluti, partner predatori, dieci miliardi di soldi pubblici bruciati in dieci anni per i salvataggi, chi può garantir ...Secondo la Banca d'Italia, è questo il momento migliore per accendere un mutuo. I tassi di interesse sono intorno all’1,61%, contro l’1,65% di maggio. Su MutuiOnline.it è possibile fare in pochi minut ...