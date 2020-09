Seco un po' meno pessimista sull'economia svizzera del 2020 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo maggio la ripresa è stata più rapida del previsto, soprattutto per il commercio estero Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Seco meno Seco un po' meno pessimista sull'economia svizzera del 2020 Ticinonline Cresce ancora la disoccupazione in Svizzera

BERNA – Aumentano i disoccupati in Svizzera. Secondo i rilevamenti effettuati dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), alla fine di agosto 2020 erano iscritti 151’111 disoccupati presso gli uff ...

Disoccupati, nuovo aumento in agosto

BERNA - Disoccupati in aumento nel mese di agosto. Secondo i dati pubblicati questa mattina dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) in una nota, il tasso dei senza lavoro è salito dal 3,2% di l ...

