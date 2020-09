Saga Ocean’s: attori, trama e curiosità di trilogia e spin-off (Di mercoledì 9 settembre 2020) Questa sera, alle ore 21:35, su Canale 5, andrà in onda “Ocean’s 8”, lo spin-off della celebre Saga che ha fatto appassionare milioni di persone in tutto il mondo. La trilogia Ocean’s è caratterizzata da tre film usciti tra il 2001 e il 2007 – Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve e Ocean’s Thirteen – dove il colpo grosso e la truffa si mischiano con colpi di scena mozzafiato. Nel primo film l’esperto di truffe Danny Ocean progetta una rapina ad un casinò con l’obiettivo di riconquistare la sua ex moglie. Nella seconda pellicola, la crew di Ocean’s si trova in Europa dove entrerà in una competizione tra ladri, mentre nel terzo film lo scopo è di nuovo quello di rapinare un casinò per vendetta nei confronti del proprietario (Al ... Leggi su nonsolo.tv

